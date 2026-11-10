Eman Rrahmani: Punën e parë që e ka bërë Kurti ishte nënçmimi dhe deligjitimimi ligjit për Specialen

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Eman Rrahmani, ka thënë se gjëja e parë që e ka bërë Albin Kurti ka qenë delegjitimimi i ligj-ndryshimit për Gjykatën Speciale. Ai tha se kur pushteti nuk dëshiron ta forcojë një ligj fillon delegjtimimin e tij. “Gjëja e parë që e ka bërë Albin Kurti ka qenë…

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10/11/2026 22:09

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Eman Rrahmani, ka thënë se gjëja e parë që e ka bërë Albin Kurti ka qenë delegjitimimi i ligj-ndryshimit për Gjykatën Speciale.

Ai tha se kur pushteti nuk dëshiron ta forcojë një ligj fillon delegjtimimin e tij.

“Gjëja e parë që e ka bërë Albin Kurti ka qenë nënçmimi dhe delegjitimimi i ligjit, duke e quajtur si ligj të paefektshëm që nuk ka me ndihmu asgjë”, ka thënë ai në T7.

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