Eman Rrahmani: E vlerësoj punën e presidentes Osmani, por votoj si PDK-ja

Deputeti Eman Rrahmani, në një lidhje direkte në emisionin “Debat Plus”, ka deklaruar se e respekton dhe e vlerëson punën e presidentes Vjosa Osmani, por vota e tij për çështjen e presidentit do të jetë në koordinim të plotë me Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). “Eman Rrahmani e respekton dhe e vlerëson…

Lajme

02/03/2026 21:49

Deputeti Eman Rrahmani, në një lidhje direkte në emisionin “Debat Plus”, ka deklaruar se e respekton dhe e vlerëson punën e presidentes Vjosa Osmani, por vota e tij për çështjen e presidentit do të jetë në koordinim të plotë me Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).

“Eman Rrahmani e respekton dhe e vlerëson punën e Presidentes Vjosa Osmani, ndërsa vota është në koordinim të plotë me grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës”, ka thënë ai.

Rrahmani ka theksuar se vendimi për votimin lidhur me zgjedhjen e presidentit do të jetë i përbashkët me PDK-në, pavarësisht se kush do të jetë kandidati.

“Është vendim i përbashkët me grupin parlamentar të PDK-së që do të jetë rreth votimit për çështjen e presidentit të Kosovës ose presidentes, pavarësisht se kush është”, është shprehur ai.

Ai ka shtuar se është pjesë e Grupit Parlamentar të PDK-së, ku edhe ka garuar në kuadër të këtij subjekti politik, dhe se marrëveshja paraprake si koalicion ka qenë që të ketë qëndrime të përbashkëta edhe për çështjen e presidentit, ashtu si edhe për tema të tjera politike.

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Gjykata Themelore në Ferizaj dënon të akuzuarin për sulm seksual me...

March 2, 2026

Tahiri: Shoqëria dhe shteti i Kosovës kanë nevojë për bashkim dhe...

March 2, 2026

Sveçla me ambasadorin e Gjermanisë: Diskutuam për avancimin e projekteve në...

March 2, 2026

Bombardimi i Iranit, konfirmohet vdekja e shtatë komandantëve të lartë të...

March 2, 2026

Trump nuk e përjashton dërgimin e trupave amerikane në Iran

March 2, 2026

Ministria e Mbrojtjes: Katari rrëzoi dy avionë iranianë

Lajme të fundit

Gjykata Themelore në Ferizaj dënon të akuzuarin për...

Tahiri: Shoqëria dhe shteti i Kosovës kanë nevojë...

Sveçla me ambasadorin e Gjermanisë: Diskutuam për avancimin...

Hamza: Nëse do të propozohej një kandidat nga...