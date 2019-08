Eliza Dushku flet për herë të parë pasi mori epitetin nënë

Eliza Dushku, së fundi ka bërë të ditur se u bë nënë për herë të parëm duke sjellë në jetë një djalë, shkruan lajmi.net.

Aktorja dhe partneri i saj Peter Palandjian vendosën që vogëlushin e tyre ta pagëzojnë Philip Bourne Dushku Palanjian ( dhe do ta thërratsin Bourne).

Përmes një postimi në Instagram, Eliza ka folur për herë të parë pasi u bë nënë, duke treguar edhe disa detaje rreth foshnjës.

“Përshëndetje, po, djali ynë i bukur erdhi në Beantown, Philip Bourne Dushku Palandjian (do ta quajmë Bourne si në qytetin e poshtëm në Cape Cod vs Jason), mbështjellë dhe dalë këtë të shtunë mbrëma në mirëseardhjen më të ngrohtë të tij tanimë në mënyrë të çmendur në dashuri me prindërit (Zot, e dua burrin tim), familjen dhe miqtë. Ne jemi thjesht mirënjohës dhe të kënaqur dhe ju falënderojmë të gjithëve për ndarjen e këtij rrugëtimi emocionues me ne”, ka shkruar ajo ndër të tjera.

Për ndryshe, Eliza është aktore shqiptare që ka famë ndërkombëtare, ajo njihet për disa role në projektet filmike. /Lajmi.net/