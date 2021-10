Elita Rudi pjesë e “Për’puthen”?! Moderatorja kosovare zbulon detaje të reja

Elita Rudi ka paralajmëruar se sonte do jetë në “Për’puthen Prime”.

Elita Rudi ka postuar storie dhe fotografi në Instagram ku ka treguar se sonte është mysafire speciale në emisionin më të ndjekur në Shqipëri, shkruan lajmi.net.

Bukuroshja zeshkane nuk ka dhënë shumë detaje pasiqë sonte pritet ti zbulojë të gjitha përgjatë emisionit.

“Sonte në @perputhen_tch gjithashtu do te ju zbuloj se kur do te kthehem ne boten e televizionit(ktu ma ben me hile poooor e thash).

Ndërkohë ajo ka treguar se po ashtu është duke punuar rreth planeve të reja.

“Unë po punoj në heshtje per shume gjera ne te njejten kohe keshtu qe keni durim qe secilen do iu zbuloj ne momentin e duhur. Ju dua shume faleminderit qe gjithmone me mbeshtetni ne secilin drejtim qe marr!, ka shkruar ndër të tjera Elita.