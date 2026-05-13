Elezi tregon sa subjekte politike kanë dorëzuar listat për deputetë
Valmir Elezi ka deklaruar në një lidhje direkte në emisionin Gazeta se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon aktivitetet dhe procedurat zgjedhore në përputhje me afatet ligjore dhe rregullat në fuqi.
Ai ka theksuar se KQZ-ja mbetet e përkushtuar për një proces transparent dhe të rregullt, duke potencuar se të gjitha veprimet po zhvillohen sipas planifikimeve dhe dispozitave ligjore që lidhen me administrimin e zgjedhjeve.
Sipas Elezit, fokusi kryesor i institucionit është ruajtja e integritetit të procesit zgjedhor, përfshirë administrimin e votave, numërimin dhe respektimin e procedurave që garantojnë besueshmëri dhe transparencë.
“Procesi zgjedhor zhvillohet në bazë të afateve dhe procedurave të parapara me ligj”, është një nga mesazhet që përcolli zëdhënësi i KQZ-së./Lajmi.net/