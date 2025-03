Egli flet për Gjestin: Kam thënë më fal për shumë gjëra që nuk ka qenë faji im!

Egli Tako ishte e ftuar sot në studion e Big Brother Vip Albania.

Ajo ka kërkuar zyrtarisht nga produksioni që të rikthehet në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë, transmeton lajmi.net.

Kjo kërkesë u aprovua nga “Vëllai i madh” që e la në dorë të publikut të vendos për rikthimin apo mosrikthimin e saj brenda ambienteve të shtëpisë.

Teksa ishte në studio ajo foli edhe për raportin e saj me Gjestin.

“E kam mohuar veten time dhe e gjeta veten duke e bëra sërish. Ata që vërtetë më kanë dashur, i gjeta të shkatërruar dhe gjeta veten të shkatërruar.

Duke marrë parasysh si rrethanat kishin ardhur, e dija si do ndihej, do ndihej i ulur, do ndihej i sulmuar. Nuk doja që të ndihej prej meje. Kam thënë më fal për shumë gjëra që nuk ka qenë faji im. E kam bërë se e kam dashur, vazhdoj të ndiej.

E kam sfidë të hyj brenda për ta pasur sërish pranë 24 orë, por po hyj për të mos qenë ajo që kam qenë, jo për të qenë e keqe me dikë, por për të qenë e mirë me veten time".