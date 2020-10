Efikasiteti i vaksinës kundër koronavirusit, flet Lul Raka

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar se në mungesë të vaksinës kundër COVID-19, parandalimi i përhapjes mund të arrihet me respektimin e masave të distancimit shoqëror.

Ndërkohë, mikrobiologu kosovar Lul Raka, ka thënë se koronavirusi mund të bëhet endemik edhe në rastin e ndonjë vaksine.

Sipas tij në rastin konkret sëmundja nuk do ta kishte ndikimin e njëjtë në shoqëri sikurse sot.

“Vaksinën të cilën po e presim të gjithë, nuk do të mund të ketë efikasitet 100 për qind, sepse nuk ka asnjë vaksinë të tillë. Më e suksesshmja e cila i afrohet kësaj vlere është ajo kundër fruthit”, u shpreh Raka për Telegrafin.

“Ekspertët presin që efikasiteti i saj të jetë ndërmjet 70 deri në 80 për qind. Me gjasë që vaksina nuk do të jetë e përkryer, prandaj mund të ketë çdo vit raste sporadike me COVID-19, duke u bërë ndoshta endemik sikurse gripi. Në atë kohë nuk do ta ketë ndikimin në shoqëri siç e ka sot”, theksoi ai.