Edvin Kuç përsëri starton për Malin e Zi Mali i Zi ka publikuar formacionet zyrtare për ndeshjet me Hungarinë në kuadër të kualifikimeve për Kampionat Evropian. Mesfushori i Ballkani, Edvin Kuç ka qenë një nga lojtarët më të mirë që nga përzgjedhja e tij me kombëtaren, shkruan lajmi.net. Ai përsëri do të jetë në formacionin fillestar për këtë ndeshje. Hungaria: Mali i Zi:…