“Edona i besoi falltores dhe aty filluan tensionet” – Ish-bashkëshorti i Edona Llalloshit me akuza të rënda: S’po mi lë t’i shoh fëmijët
Gazmond Haxhifejzullahu, ish-bashkëshorti i këngëtares dhe kandidates për deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, Edona Llalloshi, ka shpërthyer me akuza ndaj saj. Në një intervistë ekskluzive për Insajderin, ai pretendon se Llalloshi po shkel vendimet e gjykatës dhe po përdor fëmijët si mjet hakmarrjeje pas kërkesës për ndarje të pasurisë. Përplasjet pas divorcit mes Gazmond Haxhifejzullahut dhe këngëtares Edona…
Gazmond Haxhifejzullahu, ish-bashkëshorti i këngëtares dhe kandidates për deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, Edona Llalloshi, ka shpërthyer me akuza ndaj saj.
Në një intervistë ekskluzive për Insajderin, ai pretendon se Llalloshi po shkel vendimet e gjykatës dhe po përdor fëmijët si mjet hakmarrjeje pas kërkesës për ndarje të pasurisë.
Përplasjet pas divorcit mes Gazmond Haxhifejzullahut dhe këngëtares Edona Llalloshi kanë marrë përmasa të rënda ligjore dhe publike.
Haxhifejzullahu ka zgjedhur të flasë, duke treguar se si marrëdhënia e tyre u degradua deri në pikën ku ai nuk i ka parë fëmijët e tij për më shumë se tetë muaj.
Sipas tij, gjithçka nisi të ndryshonte kur në mes hyri ‘besimi në falltore’, një iniciativë kjo e motrës së gruas së tij, si dhe kërkesa e tij legjitime për ndarjen e pasurisë së përbashkët.