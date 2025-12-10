Edon Zhegrova e humbi shansin edhe sonte, Spalletti e heq nga loja në fillim të pjesë së dytë
Edon Zhegrova nuk arriti të shfrytëzoj shansin që kishte sonte nga trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti. Ylli kosovar u inkuadrua nga minuta e parë në ndeshjen e Champions League, ndaj Pafos. Zhegrova nuk pati paraqitje të mirë në 45 minutat e para, derisa Spalleti e zëvendësoi menjëherë, ku u zëvëndësua me Francisco Conceicao.
