Edita Tahiri: Përplasjet Vjosa Osmani – Albin Kurti po ia dëmtojnë imazhin Kosovës në botë

Ish-diplomatja Edita Tahiri ka reaguar ndaj përplasjeve të fundit mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, duke thënë se këto tensione kanë dëmtuar imazhin e Kosova në arenën ndërkombëtare. Sipas saj, fakti që përplasjet mes dy liderëve shtetërorë kanë përfunduar në titujt e mediave botërore nuk i shërben vendit. Postimi i plotë:

11/03/2026 10:03

