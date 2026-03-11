Edita Tahiri: Përplasjet Vjosa Osmani – Albin Kurti po ia dëmtojnë imazhin Kosovës në botë
Ish-diplomatja Edita Tahiri ka reaguar ndaj përplasjeve të fundit mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, duke thënë se këto tensione kanë dëmtuar imazhin e Kosova në arenën ndërkombëtare. Sipas saj, fakti që përplasjet mes dy liderëve shtetërorë kanë përfunduar në titujt e mediave botërore nuk i shërben vendit. Postimi i plotë:
