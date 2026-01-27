Edita Tahiri: Diplomacia e Ukrainës duhet të bazohet në Marrëveshjen e Rambujesë
Ish-kryenegociatorja Edita Tahiri ka thënë se diplomacia e Ukrainës duhet të bazohet në Marrëveshjen e Rambujesë për negociatat që po zhvillohen me Rusinë për të arritur paqe.
Sipas saj, Kosova kishte fituar lirinë dhe kishte mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial, raporton lajmi.net
“Bisedimet paqesore per ndaljen e luftes ne Ukraine po zhvillohen, sipas Zelensky-t ‘pjesa e sigurise se marreveshjes me Ameriken eshte afer nenshkrimit – bisedat per ceshtje territoriale jane thelbi i marreveshjes, qe jane ne rrjedhe – Sipas mendimit tim, mbrojtja e territoreve percakton fitoren e Ukraines – diplomacia e Ukrainase duhet te bazohet ne Marreveshjen e Rambujese, me te cilen Kosova fitoi lirine dhe mbrojti sovranitetin dhe integritetin teritorial – pavaresia erdhi ne gradualitet, sic e percaktuam ne Marreveshje, duke lene deren e hapur per pavaresine e Kosoves, te cilen e gezojme sot te gjithë”, ka shkruar Tahiri.
Tahiri ka theksuar se modelimi i diplomacisë së Ukrainës pas përvojës së Kosovës mund të ndihmojë në mbrojtjen e integritetit territorial dhe në arritjen e një zgjidhjeje paqësore./Lajmi.net/