Edita rrëfen “Kur jam nda nga burri, 3 muaj nuk kam dalë nga dhoma”
Gjatë një bisede me Shqiponjën, Edita banorja e Big Brother VIP Kosova 5 ka rrëfyer për periudhën e vështirë që kishte përjetuar pas ndarjes nga ish-bashkëshorti, duke treguar se kishte kaluar nëpër një gjendje të rënduar emocionale dhe depresion. Ajo tregoi se pas ndarjes kishte qëndruar për tre muaj e izoluar në dhomën e saj,…
ShowBiz
Gjatë një bisede me Shqiponjën, Edita banorja e Big Brother VIP Kosova 5 ka rrëfyer për periudhën e vështirë që kishte përjetuar pas ndarjes nga ish-bashkëshorti, duke treguar se kishte kaluar nëpër një gjendje të rënduar emocionale dhe depresion.
Ajo tregoi se pas ndarjes kishte qëndruar për tre muaj e izoluar në dhomën e saj, pa pasur dëshirë as të kujdesej për veten. Madje, siç rrëfeu, familjarët ia dërgonin ushqimin në dhomë.
“Paramendo, me qenë tradhtia ma e vogla, llogarite tash… S’muj me fol, por që jam shumë ma mirë psiqikisht, pasi e kam kalu depresionin. Kur jam nda, s’jom dalë tre muj prej dhomës hiç. Veç jom hi jom la, as mu la s’kom deshtë. Në dhomë ma kanë pru bukën”, rrëfeu ajo.
Ajo theksoi se personi që i kishte dhënë forcë për të vazhduar përpara ishte djali i saj, Akili, të cilin e konsideron arsye vendimtare për të mos u dorëzuar.
“Për Akilin, djalin, jam çu. Ma ka shpëtu jetën. Nëse s’kish qenë Akili, sigurt s’kisha jetu”, u shpreh ajo.