Edi tha se Driloni e injoroi pas fitores në Big Brother VIP Kosova, ai i përgjigjet

Fituesi i Big Brother VIP Kosova 3, Drilon Rama, ka reaguar ndaj akuzave të ish-banorët të këtij edicioni, Eduard Kuçi, pas disa deklaratave të fundit të këtij të fundit që ngritën dyshime për Drilonin.

Edi ka akuzuar Drilonin se nuk ka treguar mirënjohje për gjithçka që ka bërë ai për të gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother.

Në një intervistë të tij, Drilon Rama shpjegoi se nuk kishte asnjë arsye të drejtpërdrejtë për të mos i kthyer mesazhet, duke thënë se nuk ishte ndjerë prekur nga fjalët e Eduardit. Ai theksoi se ai kishte qenë dy ditë pa kontakt me askënd, duke përmendur se telefonin e kishte pasur vëllai i tij dhe se ai ka qëndruar me familjarët që janë në Kosovë gjatë asaj periudhe.

“Nuk e di se pse është prek kaq shumë, unë dy ditë nuk i kam kthy askujt mesazh as babit dhe as mamit. Telefonin e ka pas vëllai im dhe unë kam qëndruar me familjarë që janë në Kosovë”, tha Driloni.

Edhe pse Driloni mbeti i qetë dhe i matur në reagimin e tij, akuza e Eduard Kuçit ka ngritur disa pyetje dhe ka bërë që tërësisht të diskutohet marrëdhënia mes dy ish-banuesve të shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 3. Drilon, i cili u shpall fitues pas një beteje të fortë dhe shumë emocionale në edicionin e fundit të shfaqjes, duket se po përballet me një periudhë të re të tensioneve, megjithëse ai mbetet i fokusuar në jetën e tij personale dhe projektet që e presin pas fitores.

Tensionet mes banorëve janë të zakonshme në shfaqjet e këtij formati, por ka mbetur të shihet nëse këto akuza do të ndikojnë në lidhjet e ardhshme mes ish-banorëve dhe pasojat që do të kenë ato për Drilonin në vazhdim.