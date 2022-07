Edi Rama tallet me Sali Berishën pasi ky u shpall “non-grata” edhe nga Britania Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar në lidhje me shpalljen non-grata të kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, nga Britania e Madhe. Rama në një formë “krahasoi” Berishën me ish-diktatorin shqiptar, Enver Hoxha, teksa postoi kopërtinen e një libri me kujtime për të. Libri mbante titullin “Rreziku anglo-amerikan për Shqipëri”, teksa rama e shoqëroi…