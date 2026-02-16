Edi Rama takohet me presidenten Osmani
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është pritur në takim nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.Gjatë vizitës, Rama do të pritet në takim nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani.
Më pas, ai do të zhvillojë një takim edhe me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.
Në kuadër të axhendës së tij, Kryeministri Rama do të marrë pjesë në promovimin e librit “Kur heshtja flet” të autorit Ahmet Shala.
Gjithashtu, ai do të mbajë një leksion të hapur me studentët e Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, si dhe me nxënësit e gjimnazit “Sami Frashëri”.