Edi Rama takohet me presidenten Osmani

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është pritur në takim nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.Gjatë vizitës, Rama do të pritet në takim nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. Më pas, ai do të zhvillojë një takim edhe me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Në kuadër të axhendës së tij, Kryeministri Rama do të…

16/02/2026 11:59

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është pritur në takim nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.Gjatë vizitës, Rama do të pritet në takim nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani.

Më pas, ai do të zhvillojë një takim edhe me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Në kuadër të axhendës së tij, Kryeministri Rama do të marrë pjesë në promovimin e librit “Kur heshtja flet” të autorit Ahmet Shala.

Gjithashtu, ai do të mbajë një leksion të hapur me studentët e Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, si dhe me nxënësit e gjimnazit “Sami Frashëri”.

