Edi Rama reagon pas protestës së PD-së në Tiranë: Kur mortja e shtyn qenërinë tek dera e xhamisë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetin social X pas protestës së opozitës të zhvilluar këtë të premte në Tiranë, e cila sipas tij ka prekur edhe ambientet pranë Xhamia e Namazgjasë. Në një postim të shkurtër, kreu i qeverisë ka ndarë një foto të xhamisë, të shoqëruar me mesazhin: “Kur mortja e shtyn qenërinë…

20/02/2026 22:45

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetin social X pas protestës së opozitës të zhvilluar këtë të premte në Tiranë, e cila sipas tij ka prekur edhe ambientet pranë Xhamia e Namazgjasë.

Në një postim të shkurtër, kreu i qeverisë ka ndarë një foto të xhamisë, të shoqëruar me mesazhin: “Kur mortja e shtyn qenërinë tek dera e xhamisë…”

Reagimi i Ramës vjen pas tensioneve të raportuara gjatë tubimit të opozitës në kryeqytet.

Protesta e kësaj të premteje u zhvillua në disa akse kryesore të Tiranës dhe u shoqërua me thirrje kundër qeverisë.

