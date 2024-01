Edi Rama: Manchester City do të hap shkollë futbolli në Shqipëri Manchester City dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit e Shqipërisë kanë njoftuar sot nisjen e një shkolle futbolli të Manchester Cityt në Durrës, e cila do të hapet në vjeshtën e vitit 2024. Objekti i ri do të përdorë metodologjinë e stërvitjes së Manchester Cityt për të ofruar edukim futbolli të nivelit botëror për lojtarët…