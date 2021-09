Edhe Danimarka shfuqizon të gjitha masat anti-COVID

Në fakt, këtë të premte, ky vend do të shfuqizojë të gjitha masat kufizuese kundër COVID-19, kurse qeveria e atjeshme ka njoftuar se virusi më nuk paraqet “rrezik për shoqërinë”, transmeton Telegrafi.

Ky vendim i qeverisë bazohet në faktin që 73 për qind e popullatës në Danimarkë është vaksinuar plotësisht me vaksinat kundër COVID-19, derisa 3 për qind tjerë tani kanë marrë vetëm një dozë.

“Epidemia është nën kontroll”, tha javën e kaluar ministri danez i Shëndetësisë, Magnus Heunicke.

Duhet theksuar që Danimarka ka qenë ndër vendet e para që vitin e kaluar (më konkretisht më 11 mars 2020), aplikoi masën e izolimit total kur edhe shpërtheu pandemia, kurse tani është ndër vendet e para që plotësisht po hapet.

Është interesant që danezët nuk pretendojnë se kanë çrrënjosur virusin apo këtë sëmundje. Me një fjalë – kanë gjetur mënyrën të jetojnë me të. Rikthimi në normalitet nuk do të ishte i mundur pa vaksinim masiv.

Rreth 95 për qind e njerëzve më të rrezikuar nga kjo sëmundje janë vaksinuar siç janë shtëpitë e pleqve dhe personat mbi moshën 60-vjeçare.