E turpshme: Basketbollisti serb me sjellje skandaloze në NBA, e godet kundërshtarin vetëm pse humbi topin

Basketbollisti serb, Nikola Jokiq është në qendër të vëmendjes, për shkak të një veprimi të turpshëm të shkaktuar në ndeshjen e NBA.

Gjatë ndeshjes mes Nuggets dhe Orlandos, Jokiq goditi kundërshtarin e tij, vetëm pse humbi topin në fazën e sulmit, përcjell lajmi.net.

Jokiq u gjend përballë disa prej basketbollistëve të Orlandos, të cilët fituan topin nga basketbollisti serb dhe nisën kundërsulmin e shpejt.

Jalen Suggs dhe Nikola Jokiq mbetën të shtrirë në dysheme, kur nisi kundërsulmi i Orlandos. Ata vendosën të “qerojnë hesapet” për disa sekonda.

Jokiq u kap nga kamerat kur e goditi kundërshtarin e tij, me sjelljen e tij të kritikuar shumë në mediat sociale.

Momentin në fjalë mund ta shikoni përmes videos së mëposhtme./Lajmi.net/

Things get chippy between Jalen Suggs and Nikola Jokic late in the 4th quarter 👀🍿pic.twitter.com/nRc17Y00ux

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 23, 2023