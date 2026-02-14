E shtuna e kthjellët në mëngjes, në mbrëmje me shi
Sot në Kosovë pritet të mbajë mot i vranët por me “momente” me diell. “E shtune – Mot i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu”, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. “Temperaturat minimale 0 deri 3 C. Temperaturat maksimale 8-12 gradë Celsius. Era veriperëndimi, shpejtësia 1-6m/s”.
