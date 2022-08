E rrahu me rrip gruan e tij shtatzënë, Prokuroria kërkon 30 ditë paraburgim Prokuroria Themelore e Gjakovës ka kërkuar një muaj paraburgim për burrin i cili e kishte rrahur gruan e tij shtatzënë me rrip. A.B, më 26 gusht në shtëpinë e tyre të përbashkët në Gjakovë, e kishte goditur me rrip në pjesë të ndryshme duke i shkaktuar lëndime trupore T.J.G, (shtetase hungareze). Për shkak të dhunës…