E rëndë: Albert Sylaj e vrau Arlinda Zekajn në prani të djalit të saj, thuhet në dosjen e Prokurorisë

Detaje të rënda nga dosja e Prokurorisë lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt janë bërë publike. Sipas dokumenteve, të siguruar nga Klan Kosova, Albert Sylaj, vëllai i bashkëshortit të saj, Jeton Sylaj, e goditi Arlindën disa herë me sëpatë në pjesë të ndryshme të trupit, kryesisht në kokë, duke i shkaktuar vdekjen në vendin e…

Lajme

28/10/2026 23:51

Detaje rënda nga dosja e Prokurorisë lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt janë bërë publike.

Sipas dokumenteve, të siguruar nga Klan Kosova, Albert Sylaj, vëllai i bashkëshortit saj, Jeton Sylaj, e goditi Arlindën disa herë me sëpatë pjesë ndryshme trupit, kryesisht kokë, duke i shkaktuar vdekjen vendin e ngjarjes, transmeton lajmi.net.

dosjen e Prokurorisë përshkruhen rrethanat e natës kritike, kur Arlinda u kthye shtëpi pasi kishte raportuar dhunën Stacionin Policor Pejë.

Sipas dosjes, pas ndalimit vëllait tij nga policia, Albert Sylaj mori një sëpatë dhe hyri dhomën e gjumit Arlindës, shenjë hakmarrjeje.

Kur ai hyri dhomë, Arlinda u përpoq fshihej pas derës, por Albert Sylaj e goditi disa herë me sëpatë pjesë ndryshme trupit, kryesisht kokë, si pasojë e cilës ajo vdiq vendin e ngjarjes.

Krimi ndodhi prani fëmijëve Albert Sylajt dhe djalit Arlindës, sipas përshkrimit dosjen e Prokurorisë.

Prokuroria e ka cilësuar rastin si vrasje rëndë, kryer ndaj një anëtari familjes, për motive hakmarrjes paskrupullt dhe mënyrë mizore.

Prokuroria ngre shqetësime për të kaluarën penale të Sylajt

kërkesën për caktimin e paraburgimit, Prokuroria ka theksuar rrezikun e përsëritjes veprave penale, duke iu referuar kaluarës penale Albert Sylajt. Sipas dosjes, ai ka katër raste me aktgjykime formës prerë.

Po ashtu, dokumentet e Prokurorisë thuhet se Sylaj posedonte një pistoletë tipit A8 pa leje nga organet kompetente. Sipas dosjes, arma ende nuk ishte siguruar si provë.

Ndërkohë, Gjykata Themelore Pejë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë dhe i ka caktuar Albert Sylajt një muaj paraburgim.

Vrasja e Arlinda Zekajt ka nxitur reagime shumta publike dhe kërkesa për llogaridhënie institucionale, pasi ajo kishte raportuar dhunën dhe kishte kërkuar mbrojtje para se vritej./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2026

Pamje tronditëse: Jeton Sylaj ia djeg rrobat Arlindës, publikohet edhe biseda...

October 28, 2026

Thellohet skandali: Arlinda Zekaj e denoncoi kërcënimin e kunatit tri ditë...

October 28, 2026

“Nuk i kam thënë zyrtarisht”- Ish-kryeshefi i KOSTT-it i kërkon falje...

October 28, 2026

Trump: Takimi mes Putin dhe Zelenskyt do të mbahet shumë shpejt

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

October 27, 2026

Të rinjtë shqiptarë, të fundit në Evropë për të ardhurat sipas...

Lajme të fundit

Fofana e fundos Chelsean, Liverpooli triumfon në dramën...

Pamje tronditëse: Jeton Sylaj ia djeg rrobat Arlindës,...

Thellohet skandali: Arlinda Zekaj e denoncoi kërcënimin e...

“Nuk i kam thënë zyrtarisht”- Ish-kryeshefi i KOSTT-it...