E premte me mot të vranët dhe reshje shiu

Dita e premte do të karakterizohet nga mot i vranët, i shoqëruar me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 dhe 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 5 deri në 8 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Do të fryjë erë nga veriperëndimi me…

Lajme

19/02/2026 23:50

Dita e premte do të karakterizohet nga mot i vranët, i shoqëruar me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 dhe 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 5 deri në 8 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Do të fryjë erë nga veriperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 6 metra në sekondë./lajmi.net/

