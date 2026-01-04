E papritur, ky banor do ta lë ‘BBVA’-në? Bën gati valixhet

Një moment i papritur ka tronditur së fundmi shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, duke sjellë tension dhe konfuzion mes banorëve. Stine vendosi të vërë në lojë bashkëjetuesit e tij përmes një rrengu që për pak çaste u duk shumë real. Gjatë ditës, Stine u shfaq duke marrë valixhen e tij dhe duke u…

ShowBiz

04/01/2026 22:22

Një moment i papritur ka tronditur së fundmi shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, duke sjellë tension dhe konfuzion mes banorëve. Stine vendosi të vërë në lojë bashkëjetuesit e tij përmes një rrengu që për pak çaste u duk shumë real.

Gjatë ditës, Stine u shfaq duke marrë valixhen e tij dhe duke u drejtuar me vendosmëri drejt derës kryesore të shtëpisë. Me një qëndrim serioz, ai deklaroi se kishte vendosur të largohej nga gara, duke lënë të kuptohej se vendimi i tij ishte përfundimtar.

Veprimi i këngëtarit shkaktoi reagime të menjëhershme. Banorët u ngritën me nxitim, vrapuan pas tij dhe u përpoqën ta ndalonin, duke e pyetur për arsyet dhe duke tentuar ta bindnin të mos e ndërmerrte këtë hap. Disa prej tyre shfaqën shqetësim të hapur, ndërsa të tjerë u përpoqën ta qetësonin dhe t’i flisnin me arsye.

Atmosfera pranë derës u mbush me tension dhe emocione të forta, ndërsa për disa minuta askush nuk ishte i sigurt nëse largimi ishte real apo jo. E gjithë shtëpia u përfshi nga pasiguria dhe frika e humbjes së një banori.

Por pas disa çastesh, Stine vendosi të zbulojë të vërtetën, duke sqaruar se gjithçka kishte qenë vetëm një shaka dhe pjesë e lojës së tij.

Artikuj të ngjashëm

January 4, 2026

Luizi rikthehet në ‘Big Brother’?

January 4, 2026

“Shko fale akshamin, drekën e sabahun”, debat i ashpër mes Fjollës...

January 4, 2026

“E kam njohur jashtë”, Brikena refuzon t’i bashkohet Akuariumit: Nuk dua...

January 4, 2026

Shkelja e rregullave: Seno largohet nga Big Brother VIP Albania

January 3, 2026

Pamje të rënda: Momenti kur Alba rrëzohet dhe humb ndjenjat

January 3, 2026

Alarm në Big Brother VIP Kosova: Alba Pollozhani përfundon në urgjencë...

Lajme të fundit

Shoferja godet shtyllën në qendër të Mitrovicës, ka të lënduar

Kurti del me “analizë” për LDK-në: Votuesit e...

Weber: Marrëveshja Bazike dhe Aneksi i Ohrit më...

Maduro dhe bashkëshortja e tij do të paraqiten në gjykatë të hënën