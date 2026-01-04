E papritur, ky banor do ta lë ‘BBVA’-në? Bën gati valixhet
ShowBiz
Një moment i papritur ka tronditur së fundmi shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, duke sjellë tension dhe konfuzion mes banorëve. Stine vendosi të vërë në lojë bashkëjetuesit e tij përmes një rrengu që për pak çaste u duk shumë real.
Gjatë ditës, Stine u shfaq duke marrë valixhen e tij dhe duke u drejtuar me vendosmëri drejt derës kryesore të shtëpisë. Me një qëndrim serioz, ai deklaroi se kishte vendosur të largohej nga gara, duke lënë të kuptohej se vendimi i tij ishte përfundimtar.
Veprimi i këngëtarit shkaktoi reagime të menjëhershme. Banorët u ngritën me nxitim, vrapuan pas tij dhe u përpoqën ta ndalonin, duke e pyetur për arsyet dhe duke tentuar ta bindnin të mos e ndërmerrte këtë hap. Disa prej tyre shfaqën shqetësim të hapur, ndërsa të tjerë u përpoqën ta qetësonin dhe t’i flisnin me arsye.
Atmosfera pranë derës u mbush me tension dhe emocione të forta, ndërsa për disa minuta askush nuk ishte i sigurt nëse largimi ishte real apo jo. E gjithë shtëpia u përfshi nga pasiguria dhe frika e humbjes së një banori.
Por pas disa çastesh, Stine vendosi të zbulojë të vërtetën, duke sqaruar se gjithçka kishte qenë vetëm një shaka dhe pjesë e lojës së tij.