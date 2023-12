E kryer: Suarez do të ribashkohet me Messin tek Inter Miami

Luis Suarez do t’i bashkohet përfundimisht skuadrës së Inter Miami në MLS.

Gazetari italian, Fabrizio Romano e ka konsideruar punë të kryer kalimin e sulmuesit uruguaian tek Inter Miami, përcjell lajmi.net.

Luis Suarez do të nënshkruaj kontratë njëvjeçare me skuadrën e Inter Miamit, ka njoftuar gazetari italian.

“Luis Suarez në Inter Miami, gati për t’u vulosur- ja ku po shkojmë! Kontrata gati pas marrëveshjes verbale të arritur një muaj më parë – marrëveshje njëvjeçare për Suarezin. Marrëveshja do të përfshijë gjithashtu një opsion për sezonin e mëtejshëm. Messi dhe Suarez, sërish bashkë” – ka njoftuar Romano.

🚨🇺🇾 Luís Suárez to Inter Miami, all set to be sealed and announced — here we go!

Contract ready after verbal agreement reached one month ago — one-year deal for Suárez.

Deal will also include an option for further season.

Messi and Suárez, together again. 👚🔫 pic.twitter.com/Vf9ytZNlJP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023