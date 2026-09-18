E konfirmuar: Dëshmitarë të Speciales fituan azil jashtë Kosovës
Një numri dëshmitarësh apo viktimave të pretenduara pjesëmarrëse në procedurë në Gjykatën Speciale, u është ofruar azil jashtë Kosovës. Kjo konfirmohet në një raport të qershorit të 2025-s të Zyrës për pjesëmarrjen e viktimave në Hagë. “Disa viktima pjesëmarrëse në procedurë janë detyruar të kërkonin dhe u është dhënë azil si rezultat i frikës për…
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Një numri dëshmitarësh apo viktimave të pretenduara pjesëmarrëse në procedurë në Gjykatën Speciale, u është ofruar azil jashtë Kosovës. Kjo konfirmohet në një raport të qershorit të 2025-s të Zyrës për pjesëmarrjen e viktimave në Hagë.
“Disa viktima pjesëmarrëse në procedurë janë detyruar të kërkonin dhe u është dhënë azil si rezultat i frikës për sigurinë e tyre në Kosovë. Një tjetër është tërhequr nga procedurat për shkak të shqetësimeve për sigurinë, por ky nuk është i vetmi që u përball me kërcënime si në Internet, ashtu edhe në botën reale”, theksohet në këtë raport të hartuar nga ZPP në kuadër të Gjykatës Speciale.
Në total, në rastin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit për Prokurorinë kanë dëshmuar 257 dëshmitarë, 125 prej të cilëve në Gjykatë – e numri më i madh i tyre me masa mbrojtëse.
Të mërkurën e 16 shtatorit, Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi u dënuan me 81 vjet heqje lirie në total nga Trupi Gjykues.