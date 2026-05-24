“E kam pasë edhe një faqe me zotime, ku më ka mbet…” – Kurti ngatërrohet keq gjatë fjalimit

Kryetari i VV-së dhe njëherit kryeministër në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka prezantuar programin e tij sot në Prishtinë. Gjatë fjalimit të tij të gjatë para publikut të vet, Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti është ngatërruar me fletat e shumëta të shkruara me premtime. Në një moment ai, filloi ta prezentoj premtimin e ri,…

24/05/2026 22:23

Gjatë fjalimit të tij të gjatë para publikut të vet, Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti është ngatërruar me fletat e shumëta të shkruara me premtime.

Në një moment ai, filloi ta prezentoj premtimin e ri, me “… të nderuar qytetarë”, por pastaj nuk e gjente fletën dhe tha, “.. e kam pasë edhe një faqe tjetër, nuk e di ku më ka mbet… por është në kompjuter dhe në tubimet tona të ardhshme do ta gjejmë dhe prezentojmë” – tha ai. /Lajmi.net/

