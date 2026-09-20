E goditi me thikë një person, policia e arreston të dyshuarin në Prishtinë

Një person është arrestuar në Prishtinë pasi dyshohet se ka goditur me thikë një person tjetër. Rasti ka ndodhur më 18 shtator, rreth orës 22:00, në rrugën “Bill Klinton”. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, i dyshuari është arrestuar më 19 shtator. “Me datë 19.09.2026 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar (m/k) pasi që…

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20/09/2026 08:49

Një person është arrestuar në Prishtinë pasi dyshohet se ka goditur me thikë një person tjetër.

Rasti ka ndodhur më 18 shtator, rreth orës 22:00, në rrugën “Bill Klinton”.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, i dyshuari është arrestuar më 19 shtator.

“Me datë 19.09.2026 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar (m/k) pasi që i njëjti ka goditur me thikë viktimën m/k. Viktima ka pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raport.

I dyshuari, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/

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