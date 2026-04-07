E FUNDIT: Ky është vendimi i Trumpit për Iranin
Në një deklaratë të publikuar në platformën Truth Social, Presidenti i SHBA-së, Donald J. Trump, ka bërë të ditur se ka rënë dakord për pezullimin e përkohshëm të sulmeve ndaj Iranit, duke e lidhur këtë vendim me zhvillimet diplomatike në rajon.
Trump deklaron se ky vendim vjen pas bisedimeve me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif, dhe me shefin ushtarak pakistanez, Asim Munir.
Deklarata e plotë e përkthyer në shqip:
“Bazuar në bisedimet me Kryeministrin Shehbaz Sharif dhe Field Marshal Asim Munir, të Pakistanit, dhe duke qenë se ata kërkuan që unë të ndal forcën shkatërruese që po dërgohej sonte drejt Iranit, dhe me kusht që Republika Islamike e Iranit të bjerë dakord për HAPJEN E PLOTË, TË MENJËHERSHME dhe TË SIGURT të Ngushticës së Hormuzit, unë bie dakord të pezulloj bombardimet dhe sulmin ndaj Iranit për një periudhë dyjavore. Ky do të jetë një ARMËPUSHIM me dy palë!
Arsyeja për këtë është se ne tashmë kemi përmbushur dhe tejkaluar të gjitha objektivat ushtarake, dhe jemi shumë përpara në arritjen e një Marrëveshjeje përfundimtare për PAQE afatgjatë me Iranin, si dhe për PAQE në Lindjen e Mesme.
Ne kemi marrë një propozim me 10 pika nga Irani dhe besojmë se ai përbën një bazë të realizueshme për negociata. Pothuajse të gjitha pikat e ndryshme të mosmarrëveshjeve të së kaluarës janë rënë dakord midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, por një periudhë dyjavore do të lejojë që Marrëveshja të finalizohet dhe të përmbyllet.
Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si President, dhe gjithashtu duke përfaqësuar vendet e Lindjes së Mesme, është një nder që ky problem afatgjatë është pranë zgjidhjes. Faleminderit për vëmendjen ndaj kësaj çështjeje!
President DONALD J. TRUMP”
Sipas kësaj deklarate, një armëpushim i përkohshëm dhe negociatat në vazhdim mund të hapin rrugën për një marrëveshje më të gjerë paqeje në rajon, përfshirë marrëdhëniet mes SHBA-së dhe Iran, si dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme.