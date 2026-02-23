E diela e kobshme- Tre persona vdiqën në rrethana të ndryshme mbrëmë
E diela e javës që lamë pas ishte e kobshme.
Tre persona humbën jetën në rrethana të ndryshme brenda 24 orëve.
Fillimisht në fshatin Kçiq i Madh në Mitrovicë një 18-vjeçar rreth orës 18:40 është dërguar pa shenja jete në Spitalin e Mitrovicës.
Kurse pak orë më vonë në Bresje të Fushë Kosovë, një këmbësor humbi jetën pasi u godit nga një veturë.
Sipas Policisë së Prishtinës, vdekja e viktimës është konstatuar në vendin e ngjarjes nga ekipi mjekësor, ndërsa me rastin po merret njësiti rajonal i trafikut.
Ndërsa në Prizren një burrë 44-vjeçar vdiq po ashtu pas lëndimeve të rënda që kishte marrë pasi kishte rënë nga lartësia./Lajmi.net/