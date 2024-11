“E ardhmja do të jetë e zjarrtë”, Elon Musk reagon pas fitores së Trumpit

“E ardhmja do të jetë e zjarrtë”, ka shkruar Musk në rrjetin social “X”, shkruan lajmi.net.

Musk ka financuar fushatën zgjedhore të Donald Trumpit.

Trump ka shpallur sot fitoren e tij, duke thënë se është presidenti i 47-të i SHBA-ve.

Trump ka siguruar 267 nga 270 votat e nevojshme elektorale për të siguruar fitoren. Zoti Trump fitoi ose kryeson në disa nga shtetet vendimtare për rezultatin e zgjedhjeve. Përveçse në Pensilvani ai fitoi edhe në Xhorxha dhe Karolinën e Veriut.

Harris e cila ka fituar deri tani 224 vota elektorale do t’i duhej të fitojë në të gjitha shtetet e mbetura përfshirë Miçiganin, Viskonsin, Nevadën dhe Arizonën.

Postimi i plotë në “X”.

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024