Dyshohet se hyri ilegalisht nga Serbia, ndalohet një person në Leposaviq

Policia e Kosovës ka ndaluar një person në fshatin Bare të Leposaviqit, i cili dyshohet se kishte hyrë ilegalisht nga Serbia në territorin e Kosovës. Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur të premten kur njësia policore ka ndaluar një veturë me targa të Serbisë, të cilën e drejtonte një mashkull kosovar. I dyshuari është…

Lajme

17/10/2026 09:16

Policia e Kosovës ka ndaluar një person në fshatin Bare të Leposaviqit, i cili dyshohet se kishte hyrë ilegalisht nga Serbia në territorin e Kosovës.

Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur të premten kur njësia policore ka ndaluar një veturë me targa të Serbisë, të cilën e drejtonte një mashkull kosovar.

I dyshuari është intervistuar nga policia, ndërsa me vendim të prokurorit, pas inicimit të rastit, është liruar në procedurë të rregullt.

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2026

Edward Joseph: BE-ja të kritikojë privatisht ndryshimet në ligj, Kosova ka...

October 17, 2026

Operacioni “MALI”: Arrestohen dy persona, konfiskohen 53 kg marihuanë

October 17, 2026

Vetëdorëzohet i dyshuari për dhunim, dërgohet në mbajtje

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

Lajme të fundit

Edward Joseph: BE-ja të kritikojë privatisht ndryshimet në...

Operacioni “MALI”: Arrestohen dy persona, konfiskohen 53 kg marihuanë

Vetëdorëzohet i dyshuari për dhunim, dërgohet në mbajtje

Rama thotë se qeveria do t’i ndihmojë bizneset...