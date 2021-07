Dyshohet për vrasje në tentativë në vitin 2007 në Obiliq, kosovari ekstradohet nga Franca

Lajmi është bërë i ditur në raportin e Policisë.

Sipas të dhënave të policisë, ai dyshohet se tentoi të kryente një vrasje në rrugën “Hasan Prishtina” në Obiliq më 24 prill 2007.

Nga informacionet e policisë, bëhet e ditur se i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.

“Rr. Hasan Prishtina, Obiliq 24.04.2007 ─ 18:32. Lidhur me rastin me datën 02.07.2021 në bazë të letër rreshtimit ndërkombëtar është ekstraduar nga Franca i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në raport. /Lajmi.net/