Dyshime për funksionimin e një klinike private brenda oborrit të Spitalit të Gjilanit, kontrata me “Jetimat e Ballkanit” nuk bëhet publike

Një klinikë private, “Pinea Medical Clinic”, dyshohet se po ushtron veprimtarinë brenda kompleksit të Spitalit të Përgjithshëm Rajonal të Gjilanit, në një objekt që fillimisht ishte dhënë për qëllime humanitare për organizatën “Jetimat e Ballkanit”. Lidhur me këtë çështje, mbeten të paqarta baza juridike e shfrytëzimit të objektit, destinimi fillestar i tij dhe marrëdhënia kontraktuale…

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03/11/2026 22:15

Një klinikë private, “Pinea Medical Clinic”, dyshohet se po ushtron veprimtarinë brenda kompleksit Spitalit Përgjithshëm Rajonal Gjilanit, një objekt fillimisht ishte dhënë për qëllime humanitare për organizatën “Jetimat e Ballkanit”.

Lidhur me këtë çështje, mbeten paqarta baza juridike e shfrytëzimit objektit, destinimi fillestar i tij dhe marrëdhënia kontraktuale mes organizatës dhe klinikës private.

Drejtori i Spitalit Përgjithshëm Rajonal Gjilanit, Afrim Cana, ka konfirmuar se brenda rrethojave kompleksit spitalor gjendet një objekt ku funksionon klinika private. Ai ka bërë ditur se objekti është ndërtuar para se merrte drejtimin e spitalit.

Sipas informacioneve siguruara nga lajmi.net, objekti fillimisht i ishte dhënë shfrytëzim organizatës “Jetimat e Ballkanit”, për qëllime humanitare. Megjithatë, tashmë funksionon edhe “Pinea Medical Clinic”, e cila ofron shërbime shëndetësore private.

Nga ana tjetër, një përfaqësues drejtues i klinikës, një përgjigje telefonike për Lajmi.net, ka mohuar se objekti ndodhet brenda oborrit spitalit. Sipas tij, hapësira e klinikës është e ndarë me rrethoja nga pjesa tjetër e kompleksit spitalor.

Ai ka konfirmuar se Pinea Medical ka kontratë me organizatën “Jetimat e Ballkanit”, por ka refuzuar ta bëjë publike atë, duke thënë se nuk mund japin detaje nga marrëveshja. Po ashtu, ka deklaruar se klinika do marrë masa nëse vërtetohet se ka pasur veprime jashtëligjshme.

lajmi.net i është drejtuar edhe organizatës “Jetimat e Ballkanit”, për marrë sqarime lidhur me kontratën, destinimin fillestar objektit dhe autorizimin për ushtrimin e veprimtarisë private shëndetësore, por deri publikimin e këtij raportimi nuk ka marrë përgjigje.

Përgjigje nuk ka kthyer as Komuna e Gjilanit, cilës i janë kërkuar dokumentet për pronësinë dhe kontratën përkatëse.

Ndërkaq, nga Ministria e Shëndetësisë kanë bërë ditur se licencimi i institucioneve private shëndetësore rregullohet me Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2025 për kushtet dhe procedurat e ushtrimit veprimtarisë shëndetësore institucionet private.

Çështja ngre pikëpyetje edhe për respektimin e Ligjit për Pronën Publike, i cili përcakton se ndryshimi i destinimit pronës dhënë me qira kërkon pëlqim ri nga institucioni kompetent.

Sipas nenit 5 këtij ligji, administrimi i pronës publike duhet bëhet përputhje me parimet e ligjshmërisë, transparencës dhe përgjegjësisë.

Lajmi.net ka siguruar gjithashtu informacione nga burime se kjo çështje është duke u hetuar, për shkak përfshirjes disa palëve, përfshirë edhe Komunën e Gjilanit.

Deri sqarimin e plotë dokumentacionit dhe marrëdhënieve kontraktuale mes palëve, mbetet e paqartë se mbi çfarë baze është mundësuar funksionimi i klinikës private këtë hapësirë. /Lajmi.net/

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