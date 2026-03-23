Dy vjedhje të rënda në rajon të Prizrenit gjatë 24 orëve, hajnat marrin stoli ari dhe para

23/03/2026 09:30

Dy raste të vjedhjeve të rënda kanë ndodhur gjatë ditës së djeshme në rajon të Prizrenit.

Rasti i parë ka ndodhur në fshatin Leshan të Suharekës rreth orës 20:15, ku persona të panjohur kanë hyrë me forcë në shtëpinë e viktimës dhe kanë vjedhur stoli ari.

Policia po e heton rastin.

“Leshan, Suharekë / 22.03.2026 – 16:20-20:15.   Është raportuar se persona- të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e viktimës mashkull kosovar dhe nga  aty kanë vjedhur një sasi  stoli ari. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin”, thuhet në raport 24 orësh. 

Rasti tjetër ka ndodhur në fshatin Krushë të Vogël të Prizrenit. Persona të panjohur kanë hyrë me forcë në shtëpinë e viktimës dhe kanë marrë stoli ari, para të gatshme dhe disa gjësende tjera.

Policia po e heton rastin.

Krushë e Vogël, Prizren / 22.03.2026 – NN. Është raportuar se persona- të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e viktimës mashkull kosovar dhe nga  aty kanë vjedhur një sasi  stoli ari, para të gatshme si dhe disa gjësende tjera. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin”, thuhet në raport 24 orësh. /Lajmi.net/

