Dy të vdekur dhe mbi 600 raste të reja me COVID-19 Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar edhe 615 raste të reja të të infektuarve me COVID-19. Në të njëjtën kohë, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se brenda 24 orëve kanë humbur jetën dy persona, transmeton lajmi.net. Tani për tani numri i rasteve aktive me virusin SARS CoV-2 ka arritur në 5 mijë e 687./Lajmi.net/