Dy superndeshje do të zhvillohen sot në basketboll Sot do të zhvillohen dy ndeshjet e fundit të xhiros së shtatë në Prince Caffe Superligë e Kosovës. Trepça do të ketë përballë Golden Eagle Yllin me fillim nga ora 17:00. Mitrovicasit që po garojnë në FIBA Europe Cup kanë pesë fitore dhe vetëm një humbje nga Peja, ndërsa ish-kampionët e Kosovës kanë dy fitore…