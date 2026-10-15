Dy raste të vajzave të zhdukura raportohen në Prishtinë
Dy vajza raportohet të jenë zhdukur. Rasti i parë është raportuar nga ankuesja femër e cila njoftoi se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia për të shkuar në shkollë dhe nuk është kthyer më. “Lagjja Ulpianë, Prishtinë 14.10.2026-07:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se vajza e saj e mitur ka dalë nga…
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Dy vajza raportohet të jenë zhdukur.
Rasti i parë është raportuar nga ankuesja femër e cila njoftoi se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia për të shkuar në shkollë dhe nuk është kthyer më.
“Lagjja Ulpianë, Prishtinë 14.10.2026-07:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia për të shkuar në shkollë dhe nuk është kthyer më”.
Rasti është nën hetime.
Rasti i dytë në rrugën “Ibrahim Kelmendi” u raportua po ashtu nga ankuesja femër e cila njoftoi se vajza e saj ka dalë nga shtëpia dhe ende nuk është kthyer.
Rasti po hetohet./Lajmi.net/