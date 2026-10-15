Dy raste të vajzave të zhdukura raportohen në Prishtinë

Dy vajza raportohet të jenë zhdukur. Rasti i parë është raportuar nga ankuesja femër e cila njoftoi se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia për të shkuar në shkollë dhe nuk është kthyer më. “Lagjja Ulpianë, Prishtinë 14.10.2026-07:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se vajza e saj e mitur ka dalë nga…

Lajme

15/10/2026 09:10

Dy vajza raportohet të jenë zhdukur.

Rasti i parë është raportuar nga ankuesja femër e cila njoftoi se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia për të shkuar në shkollë dhe nuk është kthyer më.

“Lagjja Ulpianë, Prishtinë 14.10.2026-07:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia për të shkuar në shkollë dhe nuk është kthyer më”.

Rasti është nën hetime.

Rasti i dytë në rrugën “Ibrahim Kelmendi”  u raportua po ashtu nga ankuesja femër e cila njoftoi se vajza e saj ka dalë nga shtëpia dhe ende nuk është kthyer.

Rasti po hetohet./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 15, 2026

Salih Zyba kërkon që Prokuroria të veprojë pas deklaratave të Daut...

October 15, 2026

Publikoi foto me armë në rrjete sociale, dy persona shoqërohen në...

October 15, 2026

​Përmbytje të mëdha në Stamboll, dy të vdekur dhe qindra banesa...

October 15, 2026

Rast i dyshuar për përvetësim në detyrë në Kamenicë, mungojnë dy...

October 14, 2026

Ministri gjerman i Financave paralajmëron: Konfliktet tregtare dhe tarifat po dëmtojnë...

October 14, 2026

Netanyahu thotë se nuk do të lejoj krijimin e një shteti...

Lajme të fundit

Salih Zyba kërkon që Prokuroria të veprojë pas...

Publikoi foto me armë në rrjete sociale, dy...

​Përmbytje të mëdha në Stamboll, dy të vdekur...

Rast i dyshuar për përvetësim në detyrë në...