Dy përballje interesante zhvillohen sot në Superligën e Kosovës

Ditën e sotme zhvillohen dy ndeshjet e fundit, të xhiros së pestë në Superligën e Kosovës në futboll.

Dukagjini do të jetë nikoqire e Ballkanit, ndeshje kjo e cila zhvillohet në stadiumin “18 Qershori”, në Klinë, me fillim nga ora 15:00.

Nga e njëjta orë zhvillohet edhe ndeshja tjetër në Hajvali, mes Prishtinës dhe Lirisë, shkruan lajminet.

Aktualisht Llapi me fitoren e shënuar dje ka marr kryesinë e tabelës, se si do të ndryshojë renditja tabelare dhe a do të ‘’rrëmbejnë’’ suharekasit kreun e tabelës do të shihet nga ora 15:00.