Dy ndeshjet që i shtyu bora luhen sot në Superligë, spikat “klasikja” e futbollit kosovar Sot do të zhvillohen dy përballjet e javës së 15-të në Superligën e Kosovës, të cilat u shtyn pak ditë më parë për shkak të reshjeve të dendura të borës. Vëmendja është në derbin mes Prishtinës dhe Dritës që do të zhvillohet në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan, me fillim nga ora 13:00, shkruan lajmi.net.…