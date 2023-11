Dy ndeshje interesante sot në Superligë Superliga e Kosovës në futboll do të vazhdojë gjatë ditës së sotme me dy ndeshje interesante në kuadër të javës së 15-të. Në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan, Fushë Kosova do të përballet me Dukagjinin. Aktualisht, Fushë Kosova gjendet në vendin e parafundit me vetëm 10 pikë të grumbulluara, kurse në anën tjetër, Dukagjini është…