Dy gola të shpejtë nga Muriqi në ndeshjen ndaj Osasunës
Sport
Sulmuesi i kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi duket të jetë në ‘zjarr’ në ndeshjen ndaj Osasunës.
Pirati dardan ka shënuar dy gola në këtë ndeshje – e cila po zhvillohet ende.
Fillimisht, Muriqi shënoi në minutën e 61-të nga pika e bardhë e penalltisë për 1-0.
Golin e dytë, sulmuesi dardan e shënoi në minutën e 66-të, me një goditje të bukur me të djathtën.
Momentalisht, Muriqi ka tetë gola në 13 ndeshje të zhvilluara në La Liga sivjet.