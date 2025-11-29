Dy gola të shpejtë nga Muriqi në ndeshjen ndaj Osasunës

Sulmuesi i kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi duket të jetë në ‘zjarr’ në ndeshjen ndaj Osasunës. Pirati dardan ka shënuar dy gola në këtë ndeshje – e cila po zhvillohet ende. Fillimisht, Muriqi shënoi në minutën e 61-të nga pika e bardhë e penalltisë për 1-0. Golin e dytë, sulmuesi dardan e shënoi në minutën…

Sport

29/11/2025 15:40

Sulmuesi i kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi duket të jetë në ‘zjarr’ në ndeshjen ndaj Osasunës.

Pirati dardan ka shënuar dy gola në këtë ndeshje – e cila po zhvillohet ende.

Fillimisht, Muriqi shënoi në minutën e 61-të nga pika e bardhë e penalltisë për 1-0.

Golin e dytë, sulmuesi dardan e shënoi në minutën e 66-të, me një goditje të bukur me të djathtën.

Momentalisht, Muriqi ka tetë gola në 13 ndeshje të zhvilluara në La Liga sivjet.

Artikuj të ngjashëm

November 29, 2025

Irani bojkoton shortin e Kupës së Botës

November 28, 2025

Fillon renditja e Topit të Artë për vitin 2026, garë nxehtë...

November 28, 2025

Xhaka e Shaqiri të nominuar për çmimet e më të mirëve në Zvicër

November 28, 2025

Kosova ngjitet për dy pozita në renditjen e UEFA-s pas fitores së FC Dritës

November 28, 2025

UEFA uron 28 Nëntorin: Shqipëria është gati të shkëlqejë përsëri në...

November 27, 2025

Ademi pas fitores së Dritës: “Intelektualët” dhe “Ballistët” dhuruan spektakël –...

Lajme të fundit

E konfirmuar: “Baba Stars” po rikthehen me një projekt së bashku

Ngjarje e rëndë në Holandë – Dy vëllezër...

Seanca në Hagë me 28 Nëntor, Mahmuti letër...

Janina Ymeri pasi kandidoj për deputete: Nuk u...