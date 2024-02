Dy gjoba ndaj dy kundërvajtësve të shpejtësisë në Gjilan Policia e Kosovës ka njoftuar se janë gjobitur dy persona, lidhur me dy raste të ndryshme të kundërvajtjes së shpejtësisë në Gjilan. Njëri nga shoferët ka vozitur me shpejtësi 89 km/h, në zonën me kufizim të shpejtësisë 50 km/h, shkruan lajmi.net. Si pasojë e kësaj i është shqiptuar gjoba prej 300 euro, tri pikë negative…