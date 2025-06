Dy binjakët kosovarë në llupën e gjigantit gjerman, e konfirmon Fabrizio Romano

Erblin dhe Euron Bajraktari mund të transferohen te Borussia Mönchengladbach gjatë verës.

Të rritur në akademinë e FC Fribourg, binjakët Bajraktar iu bashkuan ekipit U16 të Young Boys verën e kaluar.

Të dy janë pjesë e skuadrës që pak javë më parë fitoi Kupën e Zvicrës për U16, ndërsa aktualisht ndodhen në finalen e fazës “playoff” të kampionatit, pas një paraqitjeje të shkëlqyer.

Të lindur më 4 shkurt 2009, talentët premtues të Bernës janë në garë për një tjetër trofe, por pas kësaj, për ta mund të vijë një hap i madh në karrierë.

🚨⚪️⚫️ Borussia Mönchengladbach open talks to sign 16 year old twin brothers from Young Boys Erblin and Euron Bajraktar.

Verbal agreement close with discussions underway. pic.twitter.com/yI8OKyCw5n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025