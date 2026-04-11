Düsseldorf më afër se kurrë me PrishtinaTicket
Udhëtimi drejt Düsseldorf-it tashmë bëhet më i thjeshtë se kurrë. Me PrishtinaTicket, nisjet nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës realizohen çdo ditë, duke ju dhënë mundësi të zgjidhni kohën që ju përshtatet më së miri, pa kufizime dhe pa komplikime. Fluturimet janë të organizuara për të ofruar rehati dhe efikasitet maksimal, duke qenë zgjedhje ideale si…
Fluturimet janë të organizuara për të ofruar rehati dhe efikasitet maksimal, duke qenë zgjedhje ideale si për angazhime profesionale, ashtu edhe për vizita te familjarët apo pushime. Në çdo biletë përfshihet ulësja e rezervuar, check-in pa pagesë dhe bagazh deri në 20 kg, me kushte të qarta dhe pa surpriza të padëshiruara.
Me fokus në cilësi dhe besueshmëri, PrishtinaTicket siguron një eksperiencë të qëndrueshme udhëtimi në çdo itinerar. Përveç kësaj linje të përditshme, rrjeti i fluturimeve përfshin dhjetëra destinacione evropiane, duke ju ofruar më shumë mundësi lëvizjeje.
Zgjidhni komoditetin dhe planifikoni udhëtimin tuaj drejt Düsseldorf-it me PrishtinaTicket – një zgjidhje praktike për çdo lloj udhëtimi.
Si ta rezervoni biletën tuaj? Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
• Basel – Prishtinë • Zürich – Prishtinë • Geneva – Prishtinë • Stuttgart – Prishtinë • München – Prishtinë • Düsseldorf – Prishtinë • Hannover – Prishtinë • Münster Osnabrück – Prishtinë • Nürnberg – Prishtinë • Berlin Brandenburg – Prishtinë • Memmingen – Prishtinë • Hamburg – Prishtinë • Dortmund – Prishtinë • Köln – Prishtinë • Ljubljana – Prishtinë • Göteborg – Prishtinë • Malmö – Prishtinë • Luxemburg – Prishtinë • Stockholm – Prishtinë • Helsinki – Prishtinë • Vienë – Prishtinë • Salzburg – Prishtinë • Bruksel – Prishtinë • Oslo – Prishtinë
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre./Lajmi.net/