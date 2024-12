Durmishi pas videos së Abdixhikut për projektet infrastrukturore: Rrugët Prishtinë-Podujevë dhe Prishtinë-Mitrovicë përfundojnë këtë mandat

“Vetëm në veri të vendit kemi shtruar mbi 65 km rrugë me asfalt dhe 100 km janë në proces. Ndërkaq, ati yt politik, kryetari yt i nderit, si Kryeministër ka shkuar në atë pjesë vetëm për një përurim, madje urë, që ishte projekt i KFOR-it. Shkuarja për shkak të bandave kriminale ishte bërë nëpërmjet rrugëve malore madje. Gjatë këtij mandati gjithsej kemi shtruar mbi 450 km rrugë në total dhe shumë të tjera janë në proces. Është hera e parë që ministria jonë ka financuar projekte në të gjitha komunat e Kosovës pa e diskriminuar asnjë komunë të vetme. Kjo asnjëherë nuk ka ndodhur më parë. 175 projekte të reja në komuna janë financuar nga ne. Veç në projektin që ti tentove ta vjedhësh si projekt duke e shitur si investim të LDK-së në Pejë e që ishte i ministrisë sonë janë 6 km asfalt. Lumir Abdixhiku, ndoshta veç një rrugë nuk do të mund ta shtrojmë sepse është e kundërligjshme dhe kalon mbi pronën e shpinën e qytetarëve, ajo është rruga “Shahin Kolonja”, që ti dëshiron më forcë të pushtetit në Prishtinë të shkelesh mbi çdokënd vetëm që të bëhesh me rrugë”, ka shtuar mes tjerash Durmishi. /Lajmi.net/