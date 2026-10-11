Dukagjini ndal Prishtinën, barazimi i parë për kryeqytetasit
Prishtina dhe Dukagjini kanë barazuar pa gola, 0:0, në ndeshjen e xhiros së tetë të Superligës së Kosovës, e zhvilluar të dielën. Me këtë rezultat, Dukagjini bëhet skuadra e parë që arrin të marrë pikë ndaj Prishtinës këtë sezon. Kryeqytetasit patën më shumë iniciativë gjatë ndeshjes, duke regjistruar 65 për qind të posedimit dhe 11…
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Prishtina dhe Dukagjini kanë barazuar pa gola, 0:0, në ndeshjen e xhiros së tetë të Superligës së Kosovës, e zhvilluar të dielën.
Me këtë rezultat, Dukagjini bëhet skuadra e parë që arrin të marrë pikë ndaj Prishtinës këtë sezon.
Kryeqytetasit patën më shumë iniciativë gjatë ndeshjes, duke regjistruar 65 për qind të posedimit dhe 11 goditje drejt portës, gjashtë prej tyre në kuadrat.
Megjithatë, mbrojtja e Dukagjinit qëndroi e fortë dhe skuadrat u ndanë me nga një pikë.
Ndeshja përfundoi ashtu siç nisi, pa gola, pavarësisht përpjekjeve të Prishtinës për ta gjetur rrugën drejt rrjetës.