Duka i bindur: Shqipëria në Evropian Kreu i Federatës shqiptare të futbollit, Armand Duka, ka folur pas fitores vendimtare të Shqipërisë ndaj Çekisë. Shqipëria ka shënuar një fitore mbresëlënëse me rezultat 3:0, përballë Çekisë. Sipas tij, Shqipëria tani është me dy këmbë në “Euro 2024”. “Të gjithë jemi të lumtur për këtë trepikësh. Jemi me dy këmbë në Evropian. Jam i…