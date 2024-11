Dugolli vë në dyshim vendimin e presidentes Osmani për rikthimin e Ligjit për Këshillin e Sigurisë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka nxjerrë vendim, me të cilin e ka kthyer në Kuvend, Ligjin për Këshillin e Sigurisë së Republikës së Kosovës, i cili është miratuar më 31 tetor 2024.

Lidhur me këtë anëtari i Komisionit për Siguri Enver Dugolli tha se do të shohin shkresën nga Presidentja dhe vërejtjet që i ka bërë sa i takon ligjit për Këshillin e Sigurisë.

“Dhe më pastaj do shohim me kujdes se a kanë bazë shqetësimet e ngritura. Po ju flas nga praktika për ligjet qe lidhen me aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë, gati në të gjitha fazat e draftimit dhe përgatitjes së tyre gjithmonë janë ftuar përfaqësues nga zyra e Presidentes të cilët kanë dhënë edhe opinionet e tyre dhe gati çdo herë janë inkorporuar në versionin final. Tani duhet parë gjithashtu edhe kjo çështje se a ka pasur paraprakisht ndonjë vërejtje, sugjerim apo paqartësi nga ana e tyre.”, ka thënë Dugolli për rtv21.

Në arsyetimet e publikuara nga Presidenca lidhur me kthimin e këtij ligji thuhet se Presidenca është kthyer për shkak se me përmbajtjen aktuale e rrezikon sigurinë kombëtare dhe është në kundërshtim me Kushtetutën.